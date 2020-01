Boeing 777X : le 777-9 a réalisé avec succès son vol inaugural

Le Boeing 777-9, version la plus capacitaire du programme 777X, a effectué avec succès son vol inaugural le 25 janvier.



Il était environ 10H10 locales (18H10 GMT) quand l'appareil a quitté la piste 34L de Paine Field (Everett) avant de s'engouffrer dans les nuages. Après un vol d'une durée de près de 4 heures, principalement effectué au-dessus de la région de Moose Lake, le plus gros des biréacteurs au monde s'est posé à Boeing Field (Seattle).



Le constructeur aéronautique avait initialement prévu de faire voler l'avion jeudi, mais la météo avait forcé au report tout comme vendredi, où des milliers de spectateurs frustrés ont vu l'avion assis en bout de piste avant de finalement renoncer à s'envoler et de retourner sur le tarmac.



Selon Boeing, le 777-9 dispose d'une capacité de 426 sièges en configuration biclasses pour un rayon d'action de 13 500 km (7 285 nautiques). Par rapport au 777-300ER, son fuselage a été allongé de près de 3 mètres (76,72 m).



Sa nouvelle voilure composite affiche quant à elle une envergure de 71,75 (+6,35 mètres par rapport au 777-300ER) mais avec pour la première fois des extrémités repliables lui permettant d'utiliser des postes de stationnement et des taxiways de type E. Les nouveaux réacteurs GE9X de General Electric qui le propulsent sont 10% plus économes en carburant que les GE90-115B du 777-300ER.



Ce vol inaugural marque le début de la campagne d'essai en vol devant mener à la certification de l'appareil. Il était initialement prévu à l'été 2019, mais avait dû être repoussé en raison de problèmes avec le GE9X , et de difficultés avec les ailes et la validation des logiciels.



Un avion dédié aux tests statiques avait aussi connu des problèmes importants lors d'essais de pressurisation --dépassant sciemment les conditions normales d'utilisation pour s'assurer de la fiabilité du matériel-- en septembre dernier.



Les premières livraisons ne sont pas attendues avant "début 2021", au lieu de mi-2020 comme prévu initialement, car la période des vols d'essai devrait être allongée et la procédure d'homologation approfondie.



À ce jour, la famille 777X totalise 340 commandes et engagements d'achat de la part de huit clients (309 commandes fermes et 31 engagements).