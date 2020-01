Air France lance la Business sur ses vols intérieurs

Parfaitement en ligne avec sa volonté de monter en gamme, Air France a indiqué qu'elle allait relancer la classe affaires sur ses vols intérieurs et sur ses lignes court-courrier internationales au départ des régions. Les passagers pourront en profiter à partir du 4 février. L'objectif phare est de proposer une continuité de l'expérience client aux passagers affaires en correspondance avec un vol long-courrier.



La compagnie ne révolutionnera pas pour autant ses cabines. Les passagers de classe affaires seront installés à l'avant et le siège du milieu sera neutralisé, comme sur les vols moyen-courrier internationaux. Chaque siège occupé aura un coussin (bleu) et une têtière business (rouge), ce qui différenciera visuellement la classe affaires de la classe économique. Elles seront également séparées par un rideau mobile.



En revanche, les passagers profiteront de prestations dédiées. Ils pourront choisir leur siège dès la réservation et bénéficieront d'une franchise bagage bien plus importante. A l'aéroport, ils pourront recourir à Sky Priority et tous les dispositifs leur donnant des priorités (à l'enregistrement, aux contrôles, à l'embarquement...), ainsi que profiter d'un accès aux salons. A bord, ils auront une offre de restauration dédiée.



Trois tarifications seront proposées qui se différencient principalement par les conditions de modification du billet. Par ailleurs, une offre de surclassement (payante) sera disponible pour les passagers de classe économique 30 heures avant le départ.