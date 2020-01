Le Boeing 737 MAX revolera au mieux cet été

L'immobilisation du 737 MAX durera plus d'un an. American Airlines et Southwest Airlines avaient déjà reporté au mois de juin la date de retour en vol prévu de leurs appareils donc l'annonce de Boeing n'est pas une grande surprise. Mais l'avionneur a reconnu le 21 janvier que le retour en service de sa famille de monocouloirs n'interviendrait pas avant le milieu de l'année 2020, ce dont il avait informé ses clients et sous-traitants.



Boeing souligne que ce nouveau report est lié au déroulement du processus de certification. L'estimation tient compte « de l'examen approfondi et rigoureux auquel les autorités de réglementation procèdent à chaque étape de leur étude du système de commandes de vol du 737 MAX » et des décisions du JOEB (Joint Operations Evaluation Board - Comité conjoint d'évaluation des opérations) concernant les besoins en formation des pilotes.



La flotte mondiale de 737 MAX est immobilisée depuis mars 2019 et le deuxième accident impliquant le système de contrôle automatique de l'assiette MCAS, celui du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Après avoir dû abandonner l'idée d'un retour rapide en service et avoir traversé un déluge de révélations qui ont fortement mis à mal son image, Boeing a dû se résoudre à un processus long et minutieux de re-certification et à suspendre la production de l'appareil. Là encore, il espérait que la suspension ne durerait que quelques semaines et pas plus de deux mois. Quelque 400 avions ont été produits depuis mars, en plus des 380 qui avaient été livrés.



La crise a déjà coûté plus de 9 milliards de dollars à Boeing, ainsi que sa place de premier avionneur mondial. Selon les informations de l'AFP, il chercherait à emprunter au moins dix milliards de dollars pour l'aider à couvrir les compensations qu'il devra verser à ses clients et fournisseurs.