Boeing 777X : le premier vol du 777-9 prévu jeudi

Boeing a confirmé mardi avoir programmé pour jeudi le vol inaugural du 777-9, la version la plus capacitaire du nouveau programme de long-courriers 777X.



Le 777X est censé décoller vers 18H00 GMT depuis Everett, mais la date et l'heure peuvent encore changer en fonction de la météo et "d'autres facteurs", a averti le constructeur aéronautique.



Le vol inaugural du 777X était initialement prévu à l'été 2019, mais avait dû être repoussé en raison de problèmes avec le nouveau moteur GE9X, fabriqué par General Electric, et de difficultés avec les ailes et la validation des logiciels.



Si tout se passe bien, Boeing déposera alors dans les prochains mois tous les documents en vue de l'homologation de cet avion par les autorités de l'aviation civile, notamment auprès de la FAA, pour une entrée en service de cet aéronef en 2021.



Les premières livraisons ne sont pas attendues avant "début 2021", au lieu de mi-2020 comme prévu initialement, car la période des vols d'essai devrait être allongée et la procédure d'homologation approfondie.