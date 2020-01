Le trafic de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry progresse de 6,4% en 2019

Le trafic passagers de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry a affiché en 2019 une progression de 6,4% par rapport à l'année précédente, avec près de 11, 8 millions de voyageurs, a indiqué lundi Vinci Airports. Cette croissance est équilibrée entre le trafic intérieur et le trafic international avec respectivement +6,3% et +6,6% par rapport à 2018, précise l'opérateur aéroportuaire dans un communiqué. En France, les liaisons transversales vers le nord-ouest affichent les meilleures performances avec notamment +7,9% pour Lyon-Nantes, +17,5% pour Lyon-Rennes. Côté international, le bond des destinations marocaines (+23,4%) s'explique notamment par les nouvelles lignes d'Air Arabia et Easyjet sur Tanger en 2019. L'ensemble des grandes liaisons vers l'Union européenne enregistre +5,5 %. Hors Europe, la Russie bénéficie du second vol quotidien d'Aeroflot sur Moscou et double son trafic par rapport à 2018. Le trafic vers le Moyen Orient s'est également largement renforcé en 2019 avec une hausse de 66,9% sur l'Arménie, l'Egypte (+171,8%), les Emirats Arabes Unis (+7,7%) et Israël (+24,8%). Le réseau aérien de Lyon-Saint Exupéry est constitué aujourd'hui de plus de 130 lignes directes au départ de Lyon, souligne Vinci Airports.