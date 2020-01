La flotte de la compagnie aérienne kazakhe, dont un avion s'est écrasé en décembre, est dans un état "pas satisfaisant", ont annoncé lundi les autorités aériennes de ce pays d'Asie centrale. L'avion de la compagnie Bek Air avec 98 personnes à bord s'était écrasé le 27 décembre, une quinzaine de minutes après son décollage de l'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, à destination de la capitale, Nur-Sultan, plus au nord. Douze personnes étaient décédées. Les autorités aériennes kazakhes ont indiqué lundi que Bek Air, dont les activités sont suspendues, a six mois pour faire les changements nécessaires et regagner son autorisation de vol. La compagnie a été "incapable de contrôler la maintenance de navigabilité de sa flotte grâce à une comptabilité complète et appropriée", disent les autorités dans un communiqué qui ajoute que "en général, l'état de la flotte n'est pas considéré satisfaisant, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné l'âge des avions". Le communiqué ajoute que Rolls Royce, le fabricant des moteurs du Foker 100 qui s'est écrasé, n'avait jamais été contacté par Bek Air au sujet de leur maintenance. Les premiers résultats de l'enquête, annoncés mi-janvier, avaient conclu que l'accumulation de givre était sans doute la cause de l'accident. L'avion construit il y a 27 ans s'était écrasé dans une zone habitée, détruisant une maison mais sans faire de victimes au sol. Si le crash a fait 12 morts, des dizaines d'autres ont survécu, parfois totalement indemnes.