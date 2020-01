Airbus réalise un décollage à vue automatique

Dernière phase encore très manuelle des vols commerciaux, le décollage tend lui aussi à s'automatiser. Airbus vient d'annoncer, le 16 janvier, avoir réalisé un premier décollage à vue automatique. Derrière ce qui semble un oxymore se cache un système de reconnaissance d'image installé à bord du prototype de l'A350-1000. Plusieurs décollages ont ainsi eu lieu lors d'une session d'essais mi-décembre sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac.



Le premier vol a eu lieu le 18 décembre à 10h15 exactement, sous le commandement de Yann Beaufils avec un copilote et trois ingénieurs à bord. Après avoir aligné l'appareil avec l'axe de la piste et indiqué la vitesse de rotation, l'équipage a engagé le pilote automatique, enclenché l'automanette sur « FLEX » (décollage à poussée réduite) et laissé l'avion faire le reste.



« On a mis les manettes des gaz sur le réglage de décollage et on a surveillé l'avion. Il s'est mis à se déplacer et à accélérer automatiquement en maintenant l'axe de piste, à la vitesse de rotation exacte entrée dans le système. Le nez de l'avion a commencé à se soulever automatiquement pour prendre la valeur d'assiette de décollage prévue et quelques secondes plus tard, nous étions en vol », raconte Yann Beaufils. Huit décollages ont ainsi eu lieu en quatre et demi.