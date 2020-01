Royal Air Maroc rejoindra oneworld le 1er avril

L'heure de la fin des alliances des compagnies aériennes n'a peut-être pas encore sonné. Même si leur actualité récente semble davantage marquée par les départs, oneworld vient de rappeler qu'elles peuvent encore être attractives : Royal Air Maroc deviendra un membre à part entière le 1er avril. Sa filiale Royal Air Maroc Express sera quant à elle membre affilié.



L'invitation à intégrer l'alliance avait été formulée en décembre 2018 à New York. Le processus d'intégration aura donc demandé une quinzaine de mois, durant lesquels les services et les systèmes de la compagnie ont été mis au niveau et rendus compatibles avec ceux de oneworld.



Royal Air Maroc devient la première compagnie africaine à intégrer oneworld et la première du Maghreb à entrer dans une alliance. Elle va lui apporter 39 nouvelles destinations dans 23 pays, offrant davantage d'opportunités à ses nouvelles partenaires. Inversement, les passagers de Royal Air Maroc auront accès à un réseau accru et ses voyageurs fréquents multiplieront leur potentiel de cumul de miles, tout en profitant des services en aéroport de l'alliance et en gagnant un accès à 650 salons dans le monde.



Oneworld n'avait plus intégré de nouvelle compagnie membre depuis 2014, signe de la désaffection pour les alliances. Au contraire, elle a récemment perdu LATAM, qui s'est rapprochée de Delta Air Lines sans rejoindre SkyTeam, et continue d'essuyer de loin en loin les menaces de départ de Qatar Airways. Cette structure de partenariat, apparue au début des années 2000, montre en effet des signes de faiblesse : les compagnies aériennes semblent vouloir se soustraire aux restrictions que peut induire l'appartenance à une alliance (la priorité donnée aux collaborations avec ses membres), pour nouer des partenariats avec des compagnies répondant mieux à leurs besoins lorsque l'opportunité se présente.



Pour contrer le ralentissement vécu depuis quelques années, les alliances cherchent à lancer de nouveaux services qui leur permettraient de renforcer l'implication de leurs membres. Après avoir remis le statut de membre affilié au goût du jour, oneworld a introduit de nouveaux services numériques et adopté une nouvelle image, se voulant plus moderne et davantage tournée vers les jeunes passagers.