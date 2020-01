Le trafic des aéroports de Paris enregistre une hausse moins importante que prévu en 2019

Le trafic des aéroports parisiens a enregistré une hausse de 2,5% en 2019 avec 108 millions de passagers, un chiffre inférieur aux prévisions en raison, selon le gestionnaire Groupe ADP, de la fermeture pour travaux d'une piste à Orly et de la disparition d'Aigle Azur et d'XL Airways. Les objectifs de croissance du trafic des deux aéroports avaient été fixés dans un premier temps entre 2 et 2,5% puis relevés à deux reprises en avril, à entre 2,5 et 3%, puis en juillet à entre 3 et 3,5%. La moindre performance du trafic en 2019, qui reste cependant une "très bonne année comparativement à d'autres plateformes en Europe" selon le directeur financier du groupe Philippe Pascal, est imputable à la fois à la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly du 28 juillet au 2 décembre et à l'absence de reprise de trafic pour l'instant sur les créneaux d'Aigle Azur et d'XL Airways, compagnies liquidées en septembre. Ces créneaux ont été réattribués par la Cohor (l'Association pour la coordination des horaires), mais les compagnies qui les ont obtenus "préférant travailler le prochain programme de vols" qui démarre au printemps. En décembre, un mois marqué par les grèves suivies ponctuellement par les contrôleurs aériens, le trafic des deux aéroports parisiens a affiché une baisse de 0,3% par rapport à décembre 2018, avec 8,1 millions de passagers accueillis dont 5,8 à Roissy et (+2,9%) et 2,3 millions à Orly (-7,5%), selon leur gestionnaire Groupe ADP. "Il y a certes un effet grève, grève à la fois des contrôleurs aériens et un effet diffus de la grève, mais il n'y a pas plus d'effet grèves en 2019 qu'en 2018" où des mouvements sociaux chez Air France avaient fortement affecté le trafic à Paris, a expliqué M. Pascal à l'AFP, précisant que le groupe Air France-KLM représente 44,7% de part du trafic global. "Nous n'avons probablement pas perdu beaucoup de passagers" en raison des grèves. "Si on dépasse la centaine de milliers ce serait déjà important", a-t-il ajouté. - Les Amériques en tête - Globalement, en 2029, le trafic européen a augmenté de 2,5%, largement porté par les compagnies low-cost dont la part de marché est de 22,3% à Paris, une proportion "assez standard" par rapport à d'autres aéroports, selon M. Philippe, alors que Paris était encore il y a quelques années en retard par rapport à d'autres grandes plateformes européennes en termes de compagnies à bas coûts. Au niveau international, les régions Amérique du Nord et Amérique latine sont en tête de la croissance du trafic, grâce à l'ouverture de nouvelles lignes notamment, avec respectivement +7,3% et 6,1%, devant l'Afrique (+1,5%), le Moyen-Orient (+1,4%), les Dom-Com (départements et collectivités d'outre-mer, +5,5%) et l'Asie-Pacifique (+1,1%). Au sein de cette dernière zone, le trafic avec la Chine augmente de 6,6%. "Nous sommes la ville d'Europe la mieux connectée à l'ensemble de la grande Chine, avec 12 villes desservies et près de 1,4 millions de sièges offerts", a indiqué M. Pascal. Quant au trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, il est en baisse en 2019 de 32,6% à 105,2 millions de passagers à la suite du transfert des vols commerciaux d'Istanbul Atatürk vers le nouvel aéroport d'Istanbul, dont TAV Airports a perdu le marché. Dans les autres aéroports gérés par TAV Airports, le trafic est en hausse de 1,3%. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 5,7% sur l'année avec 24,6 millions de passagers. A Amman, où le Groupe ADP détient 51% du capital de l'aéroport, il est en hausse de 5,9% à 8,9 millions de passagers.