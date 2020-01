Leonardo : contrat de 32 hélicoptères pour l'US Navy

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 176,4 millions de dollars (158,4 millions d'euros) pour la fourniture de 32 hélicoptères à l'US Navy. Ces hélicoptères TH-73A, qui seront construits principalement dans l'usine de Leonardo (AgustaWestland) à Philadelphie, seront livrés en octobre 2021, avec des pièces de rechange et un ensemble de services. "Avec une présence de près de 40 ans à Philadelphie, nous sommes fiers d'avoir été choisis par l'US Navy comme son nouveau partenaire et de pouvoir apporter une contribution importante au futur de la défense des Etats-Unis", a souligné le patron de Leonardo, Alessandro Profumo, cité dans le communiqué.