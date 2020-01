Air France présente les nouvelles cabines de ses Boeing 777 COI

Les fauteuils de classe affaires, jusqu'ici pas horizontaux et disposés en 2-3-2, ont laissé la place à quatorze Optima (Safran Seats) conformes aux standards 3F (full flat, full privacy et full access, en 1-2-1), qui illustrent la montée en gamme. Transformables en lits plats de près de 2 mètres, ils sont également dotés d'une position « relax » prédéfinie. Air France a gardé le coffre de rangement présent sur les autres appareils de la flotte et a fait installer des écrans HD de 18,5 pouces. Les couleurs choisies et l'ambiance lumineuse qui sera appliquée doivent donner une impression de sobriété et de douceur aux voyageurs.





© Air France

Derrière la classe affaires se trouve une Premium Economy qui perd quatre fauteuils et passe à 28 places. Les sièges ont été modifiés pour offrir davantage d'espace pour les jambes et davantage de confort, avec de nouvelles mousses et de nouveaux accoudoirs. Mesurant 48,8 cm de large, ils sont dotés d'une coque fixe, peuvent s'incliner à 130° et disposent d'un écran de 13,3 pouces.





© Air France

La classe économique a quant à elle pu s'agrandir. Conservant ses dix sièges de front, elle passe de 422 à 430 places. Là aussi, un travail a été fait sur les mousses et les têtières pour améliorer le confort, la tablette a été élargie, tandis que l'inclinaison du fauteuil peut atteindre 118°. Chaque fauteuil dispose d'un écran de 11,6 pouces.



Par ailleurs, le système de connectivité Air France Connect a été installé. La totalité de la flotte devrait être équipée d'ici la fin de l'année.



Les 777-300ER réaménagés seront placés sur la Guadeloupe et la Martinique en priorité, puis sur La Réunion (dès cet été), l'île Maurice, Cancun, La Havane, Saint-Domingue et Punta Cana.





