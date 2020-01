Le BelugaXL prend son service chez Airbus

L'année dernière, lors d'un passage à Toulouse, il n'était pas rare de voir le BelugaXL voler, pleinement engagé dans son programme d'essais. Désormais, c'est pour les besoins des usines de production d'Airbus qu'il décollera. L'avionneur a annoncé le 13 janvier que le premier exemplaire du BelugaXL avait effectué son premier vol opérationnel le 9 janvier (au service d'ATI - Airbus Transport International).



Lancé en novembre 2014, le BelugaXL aura eu besoin de cinq ans pour prendre forme et être certifié par l'EASA - certification octroyée en novembre 2019. Son programme d'essais a impliqué deux appareils, qui ont cumulé 700 heures de vol en 200 vols d'essais, depuis le premier décollage en juillet 2018.



Basé sur l'A330-200F mais doté d'un cockpit abaissé, d'une soute, d'une section arrière et d'une queue nouvellement développées, le BelugaXL est plus long de six mètres (63 m) et plus large d'un mètre (8 m) que le BelugaST, lui basé sur d'A300. Il peut également transporter une charge utile maximale de 51 tonnes au lieu des 47 tonnes de son prédécesseur. Ceci lui permet d'emporter des charges plus volumineuses et plus lourdes, par exemple une voilure complète d'A350 là où le BelugaST ne peut transporter qu'une seule aile, comme aime à le rappeler Airbus, qui précise également que sa capacité de transport est supérieure de 30%.



Le premier BelugaXL va désormais officier entre les onze sites européens d'Airbus aux côtés de la flotte de BelugaST, dont le départ à la retraite a été ralenti pour soutenir les montées en cadences des programmes A320neo et A350. Cinq autres appareils seront progressivement mis en service d'ici 2023.