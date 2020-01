Le GIFAS face à ses défis de 2020

Le bilan de 2019 n'a pas encore été tiré mais le GIFAS peut d'ores et déjà tabler sur une année de croissance dans tous les domaines. Même sans salon du Bourget, 2020 devrait être tout aussi intense, aussi bien en France que dans le monde. Le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales garde ses défis traditionnels à relever concernant par exemple l'emploi ou le renforcement des collaborations à l'échelle européenne (notamment dans les domaines militaire et spatial), reste préoccupé par les incertitudes liées au Brexit qui perdurent mais travaille également à mieux s'adapter aux nouveaux défis.



Le premier d'entre eux est la problématique environnementale, qui s'est imposée de façon écrasante à l'industrie en 2019. Si le sujet était...