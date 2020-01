Airbus va augmenter les cadences de sa FAL américaine pour la famille A320

Airbus va porter de cinq à sept exemplaires par mois la cadence d'assemblage des appareils de la famille A320 de son site américain de Mobile (Alabama) début 2021 afin d'atteindre son objectif de 63 monocouloirs A320 par mois. Avec la mise en place de la nouvelle FAL A220 (quatre appareils assemblés par mois d'ici 2025), le site pourra ainsi produire plus de 130 appareils par an aux Etats-Unis.



Airbus va faire passer de cinq à sept avions sa production mensuelle d'avions de la famille A320 produits dans son usine américaine de Mobile, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé jeudi le constructeur aéronautique européen.



Cette décision s'inscrit dans le cadre de la montée en cadence de la production à 63 monocouloirs par mois de la famille A320 (A319, A320 et A321) d'ici 2021 afin de résorber un carnet de commandes qui s'élevait à 6.193 appareils de cette gamme à la fin novembre, selon les derniers chiffres communiqués par l'avionneur.



La décision intervient également alors que Washington a imposé, dans le cadre d'un litige devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), des taxes punitives de 10% sur les avions construits hors des Etats-Unis en représailles aux subventions européennes accordées à l'avionneur européen Airbus.



Airbus dispose d'une ligne d'assemblage final (FAL) pour ses A320 à Mobile, dans l'Alabama, depuis 2015. Celle-ci produit cinq appareils par mois. La cadence devrait passer à six appareils dans les prochaines semaines, selon une porte-parole, et à sept en 2021.



Airbus va également investir 40 millions de dollars pour la construction d'un hangar annexe en plus et compte embaucher 275 personnes supplémentaires en 2020, indique l'avionneur dans un communiqué.



Une partie de ces embauches est destinée à préparer la mise en place d'une ligne de production pour l'A220 (ex- CSeries), dont quatre exemplaires devraient être produits par mois à Mobile au milieu de la décennie.



Au total, plus d'un milliard de dollars ont été investis dans l'usine de Mobile depuis sa création, se félicite l'avionneur.



"Cette augmentation de la production d'avions commerciaux à Mobile (...) poursuit la contribution positive d'Airbus à l'aérospatiale américaine", se réjouit le patron d'Airbus Amériques, Jeffrey Knittel, cité dans le communiqué.



La gouverneure d'Alabama, Kay Ivey, a salué sur Twitter un "grand vote de confiance dans la qualité et le calibre de la main-d'oeuvre d'Alabama".



L'avionneur européen prévoit d'ouvrir une FAL supplémentaire à Hambourg ou Toulouse, notamment pour faire face aux difficultés rencontrées dans la montée en cadence de la production de l'A321. Celui-ci représente la moitié des commandes de monocouloirs et sa version ACF, qui permet une configuration de cabines plus flexible, est plus complexe à construire que l'A320.



Sur les 11 premiers mois de 2019, Airbus a produit un peu moins de 49 avions de la famille A320 par mois et dû revoir à la baisse en octobre ses prévisions de livraisons d'avions pour 2019, reflétant la difficile montée en cadence de la production de l'avionneur face à ses succès commerciaux.

Le constructeur compte livrer "autour de 860 avions commerciaux" en 2019 alors qu'il tablait auparavant sur "880 à 890" livraisons.



Au total, Airbus, qui a également des activités dans le domaine spatial et de la défense aux Etats-Unis, emploie envion 4.000 personnes aux Etats-Unis sur 38 sites.