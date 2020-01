Safran Landing Systems remporte un nouveau contrat MRO pour la flotte d'A320 d'easyJet

La compagnie aérienne easyJet se tourne à nouveau vers Safran Landing Systems pour l'entretien des trains d'atterrissage de sa flotte de monocouloirs Airbus A320. Ce nouveau contrat vient ainsi prolonger de trois ans et demi un précédent contrat du même type signé en 2017.



La filiale du groupe Safran spécialisée dans les atterrisseurs et les freins carbone assurera ainsi les travaux de révision et de maintenance sur 68 trains d'atterrissage de la compagnie low-cost britannique sur une période comprise entre janvier 2020 et juin 2023. Les opérations de maintenance seront réalisées par le site MRO de Safran Landing Systems à Gloucester (Royaume-Uni).



« Nous nous réjouissons qu'easyJet nous renouvelle sa confiance. Ce nouveau contrat souligne clairement notre capacité à intervenir conformément aux normes de sécurité les plus rigoureuses en offrant le niveau de services, de qualité et de performance le plus compétitif. Il confirme également l'engagement d'easyJet en faveur de notre site de Gloucester, ce dont les équipes de Safran Landing Systems sont très fières », a déclaré Jean-Paul Alary, le Président de Safran Landing Systems.



Pour rappel, Safran Landing Systems propose huit centres de réparations aux compagnies aériennes répartis en Europe, en Asie et sur le continent américain pour ses trains d'atterrissage. Le réseau de soutien de l'équipementier comprend aussi des stations de réparations pour ses roues et freins, ainsi que pour les systèmes et équipements accompagnant ses atterrisseurs.