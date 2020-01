Delta TechOps vise un doublement de son chiffre d'affaires sur cinq ans

Les perspectives sont bonnes chez Delta TachOps. La société de MRO, filiale de Delta Air Lines, a exposé ses prévisions de croissance pour les prochaines années et vise pas moins que le doublement de son chiffre d'affaires d'ici 2024, par rapport à 2019. Alors qu'il devrait dépasser les attentes initiales et atteindre les 880 millions de dollars pour l'année dernière, il pourrait atteindre dès 2021 le milliard de dollars.



La croissance sera portée par la maintenance moteur. Delta TechOps estime qu'elle devrait réaliser plus de 7 000 visites en ateliers dans les trente prochaines années, une activité qui lui est assurée notamment grâce aux partenariats qu'elle a récemment noués avec Rolls-Royce et Pratt & Whitney dans le domaine de...