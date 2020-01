EmbraerX se lance à son tour dans le drone cargo avec Elroy Air

Les projets de drones cargo continuent de se multiplier. Le 8 janvier, le groupe Embraer a annoncé qu'il entrait à son tour dans la danse, par l'intermédiaire de sa filiale EmbraerX dédiée à l'innovation de rupture, lors du salon CES 2020 de Las Vegas (Etats-Unis). Celle-ci s'est associée à cet effet avec la start up américaine Elroy Air, qui développe et fait déjà voler sa propre plateforme, le Chaparral. Les deux partenaires espèrent ainsi accélérer la création d'un véritable marché du drone cargo au niveau mondial.



Le Chaparral est un appareil à décollage et atterrissage vertical (VTOL) « capable de livrer du fret (100-225 kg) sur des distances allant jusqu'à 500 kilomètres », selon Antonio Campello, PDG d'EmbraerX. Il se pose ainsi en concurrent direct du Cargo Air Vehicule de Boeing, qui a volé pour la première fois en mai 2019, avec des objectifs de performances quasiment équivalents.



L'appareil est doté de six rotors montés sur des moteurs électriques pour les phases de décollage et d'atterrissage, ainsi que d'une voilure fixe et d'une hélice propulsive pour les phases de croisière. Pour la motorisation, Elroy Air a adopté une configuration hybride électrique. Elle doit permettre au Chaparral de « fonctionner sans aéroport ni station de chargement », avance Dave Merrill, directeur général de la start up américaine. Le drone est aussi équipé d'un système de chargement et de déchargement automatisé, capable de récupérer de petits pods cargo dédiés.



Un prototype de 550 kg a volé pour la première fois en août 2019. Il s'agissait d'un vol stationnaire d'un peu plus d'une minute, à environ trois mètres du sol.



« Notre approche holistique pour accélérer ce marché comprendra la collaboration avec Elroy Air et son système Chaparral [...], ainsi que notre travail dans les services associés et les solutions de gestion du trafic aérien », a détaillé Antonio Campello. Ce projet s'inscrit ainsi dans la vision d'ensemble que dessine actuellement EmbraerX pour la mobilité urbaine.



La filiale du groupe brésilien a en effet déjà présenté deux projets d'aéronef électrique (eVTOL), une plateforme de gestion centralisée des services Beacon, ainsi qu'une architecture de gestion du trafic aérien FlightPlan 2030. Reste désormais à dépasser le stade du projet.