Leasing : Magnetic MRO et Crestline Investments ont lancé une JV entièrement consacrée à la gestion d'actifs aéronautiques

La société de maintenance estonienne Magnetic MRO s'est associée à Crestline Investments, une société américaine de gestion d'investissements institutionnels alternatifs pour créer une coentreprise dédiée à la gestion et à la location d'actifs aéronautiques à long et court terme. La nouvelle entité a été baptisée Magnetic Leasing et est déjà opérationnelle.



Magnetic Leasing se spécialise dans les appareils des familles de monocouloirs Airbus A320 et Boeing 737 (générations classique et NG) à mi-vie. Ses actifs comprennent aussi des moteurs de monocouloirs (CFM56-3, CFM56-5B, CFM56-7B, V2500-A5, RB211-535) et des ensembles complets d'atterrisseurs.



Magnetic MRO précise que son portefeuille en gestion sera ainsi valorisé à 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année.



« À l'approche de 2020, une décision stratégique a été prise de continuer à diversifier nos activités afin d'assurer une nouvelle croissance au cours de la prochaine décennie » a annoncé Alex Vella, le directeur des opérations de Magnetic Leasing. Il a par ailleurs rappelé que Magnetic MRO disposait déjà d'un certain nombre d'actifs aéronautiques qui ont été acquis auprès de ses clients et partenaires, puis restaurés et remis sur le marché.



Mais Magnetic Leasing voit déjà plus grand et compte détenir un « portefeuille de 500 millions de dollars d'ici 2025 ». Cette activité gérera alors au moins 30 appareils monocouloirs et une vingtaine de réacteurs.



Pour rappel, l'ancienne division maintenance de la défunte Estonian Air est aujourd'hui détenue par le groupe chinois Guangzhou Hangxin Aviation Technology depuis 2018.