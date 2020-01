Airbus adopte les hublots électro-chromatiques de Gentex

Le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas devient un nouveau terrain de jeu pour le secteur aéronautique et permet à ses acteurs de communiquer sur les innovations en cabine. A l'occasion de l'édition 2020 du salon, Gentex a annoncé qu'il avait conclu un partenariat avec Airbus pour installer la dernière génération de ses hublots électro-chromatiques sur les appareils de l'avionneur européen. Ils sont déjà proposés à la vente.



En revanche, aucun détail n'a été fourni sur les types d'avions auxquels ils pourront être adaptés. Gentex souligne que de plus amples informations seront révélées au printemps. Il précise tout de même que le produit proposé à Airbus a été conçu pour être monobloc et remplaçable en ligne, afin de faciliter son installation et son entretien. Grâce à un nouveau revêtement spécifique, la paroi anti-poussière est également plus résistante au temps et aux rayures.



La dernière génération des EDW (electronically dimmable windows) s'obscurcit deux fois plus vite et est cent fois plus opaque que les systèmes de première génération, éliminant toute luminosité.



Les hublots électro-chromatiques permettent aux passagers de contrôler l'intensité lumineuse qui leur passe au travers, tout en maintenant l'opportunité de voir l'extérieur. Au grand dam de certains voyageurs, il peut également être contrôlé par l'équipage, qui peut imposer une opacité maximale pour rendre la cabine obscure durant les vols long-courrier. Autre bénéfice pour les compagnies mis en avant par Gentex, la suppression du volet sur chaque hublot allège l'avion et l'introduction d'une solution de blocage des rayons infrarouges solaires réduit les besoins en énergie du système d'air conditionné pour rafraîchir la cabine.



La société américaine est le fournisseur des hublots électro-chromatiques du Dreamliner.