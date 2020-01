Air Canada se prépare à opérer l'Airbus A220

Si Air Canada avait tergiversé avant de finalement passer sa commande de CS300 auprès de Bombardier en 2016, cette hésitation est désormais derrière elle. Celui qui est entre temps devenu l'A220-300 était attendu avec impatience par la compagnie, d'autant que les retours des autres opérateurs sont très bons. Destiné à faire croître la flotte, il lui permettra de rediriger son attention sur son réseau en Amérique du Nord : certaines lignes régionales seront optimisées grâce à l'utilisation de modules plus adaptés et le passage à des fréquences quotidiennes dès que possible et de nouvelles lignes seront lancées au printemps.



Il s'agit du premier A220 en version 300 destiné à l'Amérique du Nord. Air Canada en attend 45 en tout et détient également des options sur trente appareils supplémentaires. Au moment de la signature de la commande, le rythme des livraisons envisagé était soutenu et tous les appareils fermes devaient être livrés d'ici 2022.



Comme l'A220-100 de Delta, l'A220-300 d'Air Canada est aménagé avec une vraie configuration biclasse avec le fauteuil MiQ de Collins Aerospace en classe affaires, disposé en 2-2. L'appareil pourra ainsi accueillir 137 passagers, dont douze en classe affaires et 125 en classe économique. Le système de divertissement en vol est fourni par Panasonic Avionics (eX1) et un système de connexion sera proposé.





