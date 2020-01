Dassault Aviation assure la montée en cadence du Rafale

Attendue de longue date, la cadence 2 du Rafale s'est concrétisée en 2019. Après une accélération progressive depuis 2015 et la signature des premiers contrats export, Dassault Aviation a livré pas moins de 26 avions de combat au cours de l'année qui vient de s'achever. A l'inverse, la production de Falcon a stagné, contrainte par un marché de l'aviation d'affaires toujours compliqué.



En un an, Dassault Aviation aura plus que doublé ses livraisons de Rafale. De 12 appareils en 2018, le constructeur est passé à 26 exemplaires en 2019, dont 16 au second semestre. Ce bond entérine le passage à la cadence de deux appareils produits par mois, et même un peu plus. Après avoir stagné à moins d'une dizaine d'appareils pendant plusieurs années, la chaîne Rafale tourne enfin à haut régime. Il faut tout de même rappeler que Dassault Aviation visait initialement ce rythme en 2017 et parlait même d'une cadence 3 (plein régime) à l'horizon 2018.



Alors que trois Rafale étaient destinés à la France en 2018, tous les avions sont partis à l'export l'an dernier. Cela comprend le dernier des 24 appareils destinés à l'Egypte, mais aussi les premiers exemplaires pour le Qatar et l'Inde.



Dassault Aviation n'ayant pas engrangé de nouveau contrat, cette hausse de la production se répercute logiquement sur le carnet de commandes. Le constructeur doit encore livrer 75 Rafale, dont 47 à l'export et 28 à la France, contre 101 exemplaires fin 2018.



Les Falcon à la peine



La donne est tout autre pour les Falcon. Dassault Aviation n'a pas procédé à la légère montée en cadence qui était prévue cette année. Au lieu des 45 appareils attendus, les livraisons de Falcon n'ont atteint que 40 exemplaires en 2019. C'est un de moins qu'en 2018.



Le constructeur a pris cette décision pour faire face à la persistance du bas niveau de commandes - 40 exemplaires vendus en 2019 contre 42 en 2018. Malgré un peu d'optimisme en début d'exercice du fait de différents facteurs - bonne santé de l'économie américaine, fluidification du marché de l'occasion et remontée des prix, avancement du Falcon 6X - le premier semestre a été catastrophique avec seulement sept commandes.



Le second semestre a tout de même été de bien meilleure facture, avec 33 Falcon commandés. Dassault Aviation a surtout réalisé un été exceptionnel avec 19 ventes conclues entre juillet et août. En septembre Eric Trappier, PDG du groupe, s'avouait d'ailleurs agréablement surpris par cette embellie estivale alors que la saison ne se prête guère aux affaires habituellement. En revanche il peinait à expliquer l'atonie du premier semestre.



Avec 40 ventes et 40 livraisons, le carnet de commandes des Falcon reste inchangé. Le constructeur conserve donc 53 exemplaires à livrer.