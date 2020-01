TAP Air Portugal transporte 17 millions de passagers en 2019, un nouveau record

La compagnie aérienne portugaise TAP a annoncé mardi avoir transporté 17,05 millions de passagers en 2019, soit une hausse de 8,2% par rapport à l'année précédente et un nouveau record historique.



Le transporteur, qui risque tout de même d'enregistrer de nouvelles pertes pour l'exercice 2019, a transporté 1,29 millions passagers de plus qu'en 2018 grâce à "une évolution très positive au cours des derniers mois de l'année", a-t-il souligné dans un communiqué.



Rien qu'en décembre, la TAP a transporté 1,3 million de passagers, soit 14% de plus sur un an, avec un taux d'occupation de ses vols supérieur à 80%.



Cette croissance a été possible grâce au "renouvellement total de la flotte de la TAP" et à la "diversification" de son offre, avec l'ouverture en 2019 de nouvelles liaisons vers l'Amérique du Nord (Washington, San Francisco), l'Europe (Dublin, Naples) et l'Afrique (Conakry, Banjul), a-t-elle précisé.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe a creusé ses pertes à 111 millions d'euros malgré un chiffre d'affaires en hausse de 6,1%, à 1,05 milliard d'euros.



En plus de la TAP, le groupe comprend sa filiale Portugalia, la société d'assistance au sol Groundforce et des services d'entretien au Brésil.



Privatisée à 61% en 2015, la TAP a vu l'État portugais remonter en 2016 à 50% du capital. Le consortium privé Atlantic Gateway, emmené par l'homme d'affaires américain David Neeleman, détient une participation de 45% et les 5% restants appartiennent aux salariés.



Fin novembre, M. Neeleman a dû démentir des rumeurs selon lesquelles il souhaitait se désengager de la TAP en raison de divergences avec l'actionnaire public.