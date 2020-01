Tous nos voeux pour 2020

L'ensemble des équipes du Journal de l'Aviation, d'Aerocontact et d'Alertavia vous souhaitent, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2020. Vous avez été plusieurs millions de lecteurs et d'utilisateurs distincts à parcourir les pages de nos différents sites aéronautiques l'année dernière, un chiffre en forte augmentation, et nous vous en remercions chaleureusement.



Sur le plan de l'actualité aéronautique, cette nouvelle année s'annonce encore une fois particulièrement riche, avec il est vrai beaucoup d'incertitudes qui demeurent et des craintes bien réelles face à un avenir à court et moyen terme. Une chose semble cependant acquise, l'année 2020 sera bien différente de celle que nous venons de quitter.



C'est assurément moins vrai en reprenant un peu d'altitude sur l'ensemble du secteur aéronautique, même si de très importants défis se dressent désormais aussi à plus longue échéance. Révolutions digitale et technologique, défis environnementaux et attractivité vis-à-vis des jeunes générations seront désormais les « tracks » qui guideront durablement un secteur d'activité qui ne ressemble pourtant à aucun autre, ce que semble peut-être enfin découvrir le monde de la finance d'aujourd'hui.



L'année 2020 sera aussi une année particulièrement intense pour la rédaction du Journal de l'Aviation qui va très bientôt multiplier les rendez-vous d'actualité périodiques grâce à la publication de dossiers et de focus réguliers. Le Journal de l'Aviation couvrira par ailleurs un nombre croissant de salons et d'événements spécialisés cette année*.



Nous vous souhaitons une nouvelle fois une excellente année 2020.