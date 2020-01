Un 737-800 de Westjet sort de piste à Halifax, pas de blessés

Un avion de la compagnie canadienne Westjet est sorti de la piste dimanche à l'atterrissage sur l'aéroport enneigé d'Halifax (est), un incident qui n'a pas fait de blessés. Le vol 248 de Westjet, un Boeing 737-800, effectuait une liaison entre Toronto et Halifax, la capitale de la province de Nouvelle-Ecosse à l'est du Canada qui a connu des chutes de neige dimanche. Westjet a indiqué dans un tweet que l'appareil était sorti de la piste "après un atterrissage normal" et qu'il n'y avait "aucun blessé parmi les 172 passagers et 7 membres d'équipage". Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a annoncé qu'il envoyait une équipe sur place pour "évaluer l'événement". Vendredi, un appareil régional de Jazz Aviation, appartenant à Air Canada, avait perdu une des deux roues de la partie gauche de son train d'atterrissage principal au décollage de Montréal. L'appareil, un Dash 8-300, qui effectuait une liaison Montréal-Bagotville, au nord de Québec, avait dû revenir se poser à Montréal après avoir volé un certain temps pour éviter d'atterrir avec des réservoirs pleins. L'avion s'était posé sans encombre et aucun des 49 passagers et 3 membres d'équipage n'avait été blessé. "Bon bah là j'suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue... 2020 commence plutôt bien", avait tweeté un passager qui a filmé la roue en train de se détacher.