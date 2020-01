Airbus Helicopters s'allie à Aston Martin sur l'ACH130

La « marque haut de gamme et sur mesure » d'Airbus Helicopters et le groupe automobile britannique ont ainsi conçu quatre designs pour la version VIP du H130, basés sur les lignes qui ont fait la réputation d'Aston Martin. Chacune des quatre déclinaisons de l'ACH130 Aston Martin Edition associe une livrée extérieure et un aménagement intérieur reprenant « les éléments signature d'Aston Martin, à commencer par ses ailes iconiques ».



Cette présentation conclut un travail préparatoire d'un an où « les designers des deux marques ont travaillé ensemble sur le style esthétique du premier produit issu de cette collaboration ». Il leur aura fallu combiner les codes du design automobile et ceux de l'hélicoptère, tout en respectant les contraintes inhérentes à l'aéronautique. « Appliquer nos propres principes de conception automobile dans le monde aérospatial est un défi fascinant et que nous apprécions beaucoup », s'est ainsi réjouit Marek Reichman, vice-président et directeur de la création d'Aston Martin Lagonda.



Pour Frédéric Lemos, directeur d'ACH : « L'ACH130 Aston Martin Edition est positionné de manière optimale sur le marché pour les propriétaires qui tirent satisfaction du pilotage personnel de leur appareil et il génère une forte fidélité à la marque. »



Ce n'est pas la première fois qu'Airbus Helicopters se rapproche du monde automobile. En son temps Eurocopter avait travaillé avec Mercedes-Benz sur un aménagement spécial pour l'EC145. Et plus récemment, le constructeur a collaboré avec le Peugeot Design Lab sur les lignes du H160.





Le logo d'Aston Martin orne les sièges de l'ACH130 © Airbus Helicopters / A. Daste



