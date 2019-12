Un Fokker 100 de Bek Air s'écrase au Kazakhstan

Un Fokker 100 s'est écrasé au Kazakhstan le matin du 27 décembre lors de son décollage d'Almaty. L'appareil était exploité par Bek Air et devait réaliser le vol Z92100 reliant Almaty à Nur-Sultan (ex-Astana). D'après le manifeste de vol publié par le comité d'urgence du ministère de l'intérieur kazakh, il transportait 93 passagers et cinq membres d'équipage. On déplore quinze victimes à cette heure (dont l'un des pilotes). Une soixantaine de personnes sont hospitalisées, dont douze dans un état d'urgence extrême.



L'appareil a décollé à 7h21 (heure locale) et a disparu des écrans radar à 7h22. Il s'est écrasé sur un bâtiment, alors vide, du village d'Almerek, situé au large du seuil de la piste 05L. Il s'est scindé en deux, sans prendre feu. Selon une communication de l'aéroport d'Almaty et le vice-Premier ministre, Roman Skliar, relayés par l'AFP, l'appareil aurait subi un tail strike lors de sa rotation.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident mais le gouvernement a déjà cloué au sol la flotte kazakhe de Fokker 100 et interdit Bek Air de vol. Une enquête parallèle est lancée pour infraction aux règles de sécurité et d'exploitation d'un moyen de transport aérien. Les enregistreurs de vol ont par ailleurs été récupérés.



Bek Air exploitait une flotte composée de neuf Fokker 100, dont trois acquis en leasing et six détenus en propre. Elle a prévu de renouveler sa flotte avec des MC-21 et a passé une commande pour dix exemplaires de l'appareil lors de la dernière édition du salon MAKS. Ils doivent être livrés à partir du second semestre 2021.