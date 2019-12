GE et Safran envisagent de produire plus de moteurs pour Airbus

General Electric (GE) et Safran ont conclu un accord pour augmenter la cadence de production des moteurs équipant l'Airbus A320neo pour compenser les déboires du grand rival, le Boeing 737 MAX, affirme vendredi le Wall Street Journal. Le moteur Leap, développé par Safran et GE au sein de leur co-entreprise CFM International, équipe actuellement plus de la moitié des Airbus A320neo et la totalité des Boeing 737 MAX. Mais la flotte des MAX du monde entier est interdite de vol depuis le 13 mars après deux accidents meurtriers. Et lundi, l'avionneur américain Boeing a annoncé l'arrêt de sa production à partir de janvier pour une durée indéterminée. D'après le Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier, un accord est "crucial pour GE", alors que la crise du MAX pèse lourdement sur ses comptes. Sollicités par l'AFP, Safran, GE et Airbus se sont refusés à commenter cette information de presse. "Nous parlons toujours avec nos fournisseurs" et ces discussions sont "confidentielles", a ainsi indiqué un porte-parole d'Airbus. De son côté, un porte-parole de GE a souligné que le groupe travaillait en partenariat avec ses clients et fournisseurs "pour atténuer l'impact de l'arrêt temporaire du 737 MAX, tout en protégeant la capacité de l'entreprise à accélérer la production si nécessaire à l'avenir". Mardi, le Directeur général du groupe aéronautique français Safran, Philippe Petitcolin, avait annoncé que les cadences de production de son moteur équipant le Boeing 737 MAX, allaient être réduites. Pour Airbus, l'équation n'est pas si simple: victime de son succès commercial, il peine à monter en cadence de production avec une chaine d'approvisionnement sous tension. Les motoristes peuvent, eux, jouer sur la flexibilité de leur personnel et leurs capacités à passer d'un programme à un autre.