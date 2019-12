ATR inaugure le financement vert dans l'aviation

Depuis quelques années maintenant, ATR a fait de l'environnement son image de marque. Pour cela, le constructeur franco-italien s'est largement appuyé sur le bas niveau d'émissions de C02 de ses biturbopropulseurs en comparaison de celui des jets de capacité équivalente. Il vient de franchir une étape supplémentaire en faisant de son ATR 72-600 le premier avion éligible à un financement vert. Celui-ci a été accordé par la Deutsche Bank à la compagnie aérienne régionale suédoise Braathens Regional Airlines (BRA), pour la location de trois appareils auprès du loueur singapourien Avation. Le premier exemplaire a été livré le 19 décembre.



La livraison de cet ATR 72-600 entre dans le cadre du renouvellement de la flotte de BRA, qui retire ses AVRO RJ 85/100 du service. « En remplaçant notre flotte actuelle de jets régionaux par des ATR 72-600, nous réduirons nos émissions de CO2 de 7 500 tonnes par avion et par an », a déclaré Geir Stormoken, PDG de la compagnie. C'est cette démarche qui justifie l'obtention d'un financement vert auprès de la Deutsche Bank. Elle a été validée par l'agence indépendante de notation environnementale Vigeo Eiris, selon les critères définis par la Loan Market Association l'an dernier.



En plus de cet appareil, BRA va intégrer quatre autres ATR 72-600 au cours des prochains mois. Sur ce total, seuls trois avions ont obtenu pour l'instant un financement vert auprès de la Deutsche Bank. Celle-ci n'a pas indiqué ce qu'il en serait pour les deux derniers appareils. Richard Finlayson, directeur Finance Transports Asie au sein de la banque allemande, semble en tout cas convaincu du potentiel de cette démarche : « Nous espérons que cette première opération ouvre la voie à d'autres activités de financement responsable dans l'aviation, et à l'adoption généralisée d'appareils peu émetteurs de CO2 dans l'ensemble de l'industrie. »



Le financement vert pourrait ainsi devenir une véritable opportunité pour les compagnies régionales de renouveler leur flotte, alors qu'elles peinent aujourd'hui à trouver les fonds nécessaires pour ce type de projet. En effet, s'il est aisé de trouver un financement pour acheter ou louer un appareil moyen-courrier, la tâche se complique fortement lorsqu'il s'agit d'un appareil régional. Encore faudra-t-il que l'avion choisi et le programme de renouvellement satisfassent aux exigences posées par la Loan Market Association.



En ce qui concerne la flotte de BRA, une fois les cinq nouveaux avions intégrés début 2020, elle se composera exclusivement d'ATR : quinze 72-600 et quatre 72-500.