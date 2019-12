Air Caraïbes introduit l'Airbus A350-1000 en France

Air Caraïbes est devenue la première compagnie française à exploiter l'A350-1000. Elle a en effet reçu son premier exemplaire de l'appareil le 19 décembre et l'a immédiatement mis en service. Il apportera des capacités supplémentaires sur les Antilles, le coeur de ses opérations étant la desserte de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France depuis Paris/Orly.



Comme les trois autres A350 de la compagnie (qui sont en version 900), F-HMIL est aménagé en configuration triclasse. Il compte en revanche 429 places (soit quarante de plus), réparties entre 24 fauteuils en classe affaires, 45 en Premium economy et 360 en classe économique. Il devrait permettre d'augmenter l'offre de 20% vers la Martinique et la Guadeloupe en 2020, précise Marc Rochet, président de la compagnie, et permettre de mieux satisfaire une demande très soutenue.



Dans un souci d'homogénéité de l'offre, Air Caraïbes a gardé les mêmes fauteuils que sur A350-900. La classe affaires est donc équipée des Equinox 3D de Stelia Aerospace et les autres classes de sièges Zim. En ce qui concerne la Premium economy, Air Caraïbes avait l'intention de l'aménager de façon plus confortable et plus efficace, à sept sièges de front comme sur les appareils de Frenchbee au lieu de neuf, tout en conservant le même nombre de sièges.



À noter que cet A350-1000, MSN 65, est l'un des avions utilisés par Airbus durant la campagne de certification de l'appareil. À l'instar du premier A350-900 livré à French bee (MSN 5) en janvier 2018, l'avionneur s'est tourné vers Sabena technics pour les STC et les modifications nécessaires à son exploitation commerciale. Les modifications ont été effectuées au centre de Bordeaux.



La flotte d'Air Caraïbes compte désormais dix appareils : trois A330-200, trois A330-300, trois A350-900 et un A350-1000. Deux autres exemplaires du -1000 sont attendus.