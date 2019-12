Le gouvernement italien n'entend pas "offrir en cadeau" la compagnie italienne Alitalia à sa concurrente allemande Lufthansa, a indiqué mercredi le ministre du Développement économique, en n'excluant pas une intervention publique pour sauver l'entreprise. "Il n'est pas vrai" que le gouvernement veuille "offrir en cadeau la compagnie italienne à Lufthansa", a affirmé Stefano Patuanelli, lors d'une audition devant la commission transports de la Chambre des députés. Selon quelques médias italiens ayant rencontré récemment le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, la compagnie allemande pourrait éventuellement être intéressée à reprendre Alitalia mais à moyen terme, et ce après une grande restructuration. L'idée serait de réduire la flotte à quelque 90 appareils contre 113 appareils et de ne garder que 5.000 à 6.000 salariés sur 11.000, une partie de la manutention pouvant être cédée à d'autres entreprises. Ce n'est qu'une fois cette restructuration menée à bien que Lufthansa serait prête à faire une alliance commerciale avec Alitalia. Puis une fois que la compagnie italienne aura redressé ses comptes, Lufthansa pourra penser à un éventuel rachat (soit au moins dans 18 mois), selon les médias italiens, qui n'ont pas pas cité clairement M. Spohr. M. Patuanelli s'est dit opposé à "un dépeçage" d'Alitalia. "Je crois que les possibilités de relancer la compagnie nationale existent, en ayant conscience que le coût du personnel ne détermine pas les pertes", a-t-il dit, en précisant que celles-ci s'élevaient à près de 2 millions d'euros par mois. Confrontée à la concurrence des compagnies low cost, Alitalia accumule les difficultés depuis des années. Elle est sous tutelle depuis 2017, à la suite du rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois sur 11.000. Le gouvernement cherche depuis un ou des repreneurs, sans succès. M. Patuanelli a reconnu être "préoccupé: si cela était si facile, (la question) aurait déjà été résolue par d'autres, nous n'avons pas tellement d'alternative". Il a indiqué ne "pas exclure une intervention publique" tout en disant qu'il ne pourrait y avoir "de nouvelles interventions à fonds perdus". Ces derniers mois, le gouvernement a tenté de mettre en place une alliance autour du groupe public des chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato (FS), le groupe autoroutier et aéroportuaire Atlantia, propriété de la famille Benetton et la compagnie américaine Delta, sans succès. Le ministre a de nouveau jugé mercredi "possible et nécessaire" une implication FS, en jugeant "positive" l'idée de "mettre ensemble transports aérien et ferroviaire". Il a aussi déploré qu'Atlantia "se soit défilé" du consortium. FS et Atlantia ont tous deux posé comme condition d'être minoritaires aux côtés d'une grande compagnie aérienne pour participer au plan de relance. D'après le journal économique italien Il Sole 24 Ore, Delta, qui s'est dit prête à investir 100 millions d'euros pour acquérir 10% d'Alitalia, chercherait désormais à impliquer Air France dans cette reprise. Pour maintenir à flot la compagnie, Rome a débloqué début décembre un nouveau prêt relais de 400 millions d'euros, après les 900 millions d'euros déjà consentis en 2017. La Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a indiqué mercredi, dans un entretien à plusieurs quotidiens européens, qu'il y avait "des risques d'ouverture d'une deuxième enquête" de la Commission sur ce prêt, après celle déjà lancée après le premier prêt, pour vérifier s'il est conforme ou non aux règles de l'UE en matière d'aides d'État.