En images : tout sur le nouveau hangar de peinture de Sabena technics dédié aux Airbus A350 et A330

Le Journal de l'Aviation était présent à Cornebarrieu, en bordure des pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, pour l'inauguration de la nouvelle salle de peinture de Sabena technics dédié aux appareils gros-porteurs d'Airbus. Avec cette quatrième cellule baptisée « SA4 », le grand groupe MRO français va pouvoir continuer à accompagner les montées en cadence de l'avionneur européen.



Sabena technics a inauguré le 12 décembre dernier une nouvelle cellule de peinture dédiée aux familles de gros-porteurs A350 et A330/A330neo sortant des FAL d'Airbus. Ce gigantesque hangar de 7500 m2 accueille désormais son premier appareil, un A350-900 destiné à une grande compagnie asiatique. Il vient compléter les 3 autres salles de peinture du pôle toulousain de Sabena Technics à savoir les cellules SA1 et SA2 pleinement dédiées à Airbus (famille A320) et la cellule SA3 (monocouloirs Airbus et ATR).



La construction du nouveau hangar SA4 a nécessité deux ans de travaux et un investissement de plus de 20 millions d'euros. Philippe Rochet, Président du Groupe Sabena technics explique d'ailleurs que ce type d'installation est plus coûteux qu'un simple hangar de maintenance lourde affichant les mêmes dimensions.





Ce bâtiment est en effet équipé d'un système de conditionnement d'air dernier cri pour optimiser les temps de séchage et atteindre le haut niveau d'exigence d'Airbus et de ses clients quant à la réception d'avions neufs. La cellule de peinture dispose ainsi d'un système de ventilation soufflant quelque 500 000 mètres cubes par heure. Cet air est continuellement dépoussiéré (poussières de peinture), humidifié et chauffé. La température intérieure du bâtiment peut ainsi atteindre les 21°C avec une température extérieure descendue à -18°C, des conditions environnementales rarement atteintes à Toulouse.



Le hall SA4 bénéficie aussi d'innovations visant à limiter son impact environnemental, à l'instar d'un système de récupération de chaleur pour de substantielles économies d'énergie, ou encore d'un système de traitement des eaux industrielles avant leur évacuation dans le réseau des eaux usées.





L'autre caractéristique de cette installation de mise en peinture est liée au fait que Sabena technics a préféré l'équiper d'un dock plutôt que de passerelles télescopiques suspendues. « Nous pensons qu'avec ce dock nous allons bien sûr être capables d'atteindre le très haut niveau d'exigence de qualité en matière de peinture d'Airbus, mais nous irons aussi plus loin en termes de productivité » annonce Philippe Rochet.



Le Président du Groupe Sabena technics explique aussi que le nouveau hangar est en cours de certification avec Airbus, un tel outil étant particulièrement complexe et nécessitant logiquement quelques derniers réglages.





Comme nous l'a indiqué Pascal Pastor, le directeur du site de Sabena Technics TLS, l'un des prérequis du hangar SA4 avec Airbus était évidemment de pouvoir accueillir l'A350-1000, la version la plus longue et la plus capacitaire de la famille A350 XWB. Le dock peut ainsi s'adapter à l'ensemble des appareils des familles A330/A350. Il précise aussi que le hangar SA4 a nécessité le recrutement et la formation de 80 personnes, l'ensemble du site disposant désormais d'un effectif de 170 collaborateurs.



La capacité maximale du nouveau hall SA4 est de l'ordre de 25 appareils par an. Il faut en effet entre 14 et 20 jours pour une mise en peinture complète (préparation, peinture, séchage) en fonction de la complexité des livrées des compagnies aériennes.





Rappelons d'ailleurs que pour les gros-porteurs d'Airbus, la peinture concerne bien sûr le fuselage, mais aussi l'ensemble de la voilure, les appareils sortant de ligne d'assemblage ne disposant seulement que de leur VTP (empennage vertical) et des winglets préalablement peints (ainsi que quelques éléments comme les surfaces mobiles, les canoës et les mâts réacteurs).



Philippe Rochet a aussi expliqué que si Sabena technics avait défini, construit, et financé cette nouvelle installation, le hangar SA4 a changé de main quelques heures après son inauguration en devenant la propriété d'Aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB), en échange d'un bail à long terme.



