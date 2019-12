Les salariés d'Alitalia, inquiets pour leur avenir, en grève

Les salariés de la compagnie italienne Alitalia, très inquiets pour leur avenir, étaient en grève vendredi pour demander un vrai plan de sauvetage et de relance pour la compagnie, "sans dépeçage" ni suppression d'emplois.



Le mouvement, suivi par les pilotes, les assistants de vols et le personnel au sol, a entraîné l'annulation de plus de 350 vols, dont 315 vendredi, jour officiel de grève, et une quarantaine jeudi soir et samedi matin.



Les salariés d'Air Italy étaient aussi appelés à arrêter le travail pour alerter sur leur propre situation, mais aucune information n'a pu être obtenue auprès de cette compagnie sur le nombre de vols annulés.



La Sardaigne était très touchée par le mouvement dans son ensemble, avec une trentaine de vols annulés. Le député sarde de centre gauche (Parti démocrate), Gavino Manca, a dénoncé cette situation, en jugeant "inacceptable que l'île puisse être ainsi "coupée du monde".



Alitalia, qui accumule les pertes depuis des années, est placée sous tutelle depuis 2017, à la suite du rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois sur un total de 11.000 employés.



Le gouvernement cherche depuis un ou des repreneurs, sans succès.



"Alitalia est dans une situation dramatique depuis de nombreuses années", analyse pour l'AFP Umberto Bertelè, professeur de stratégie à l'Ecole de commerce de Polytechnique à Milan.



Un de ses problèmes est le "déséquilibre entre le nombre d'employés et celui des vols" alors que la compagnie a perdu de nombreux "slots" (créneaux de décollage et d'atterrissage) au fil des années, note-t-il.



Alitalia, confrontée à la concurrence extrêmement vive des compagnies low cost, ne peut pas non plus vraiment rivaliser avec les autres compagnies traditionnelles faute d'une taille suffisante, alors qu'un important mouvement de concentration a eu lieu ces dernières années, précise M. Bertelè.



Alitalia a ainsi transporté seulement 22 millions de passagers l'an passé, contre 91 millions pour Easyjet, 142 millions pour Ryanair et quelque 180 pour Lufthansa et Delta Airlines.



- "Plus de temps à perdre" -



En Italie, son propre pays, sa part de marché s'élève à 14%, loin derrière les 25% de Ryanair.



"Les commissaires, ces dernières années, l'ont bien gérée, mais dans la limite de ce qu'ils pouvaient faire", explique M. Bertelè, en soulignant qu'ils ont réussi notamment à en faire "une des compagnies aériennes les plus ponctuelles d'Europe, alors qu'il y a des années, Alitalia était connue pour ses retards et était surnommée aux Etats-Unis +Always late+ (toujours en retard)".



Ces derniers mois, le gouvernement a tenté de mettre en place une alliance majoritairement italienne, autour du groupe public des chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato (FS), le groupe autoroutier et aéroportuaire Atlantia, propriété de la famille Benetton et la compagnie américaine Delta, sans succès.



Delta a réaffirmé jeudi soir être prête à investir 100 millions d'euros dans Alitalia et en devenir actionnaire minoritaire, avec 10% du capital.



Mais FS et Atlantia ont tous deux posé comme condition d'être minoritaires aux côtés d'une grande compagnie aérienne pour participer au plan de relance.



"Je ne vois malheureusement pas de perspective pour Alitalia comme entreprise autonome. Il faut l'intégrer dans une compagnie plus grande, comme cela a été le cas de Swissair ou Austrian Airlines rachetées par Lufthansa, et dont le rôle a été bien redéfini", explique M. Bertelè, en soulignant néanmoins que le problème sera celui des effectifs.



Une perspective qui inquiète les salariés: "nous rejetons toute hypothèse de dépeçage. Nous demandons un plan industriel prévoyant une vraie relance et garantissant investissements et croissance, sans sacrifices sur le plan de l'emploi", a souligné la Fédération des transports du syndicat Cgil (gauche).



"Il n'y a plus de temps à perdre, maintenant il faut agir" pour sauver Alitalia, a lancé de son côté Uiltrasporti, alors que les syndicats doivent rencontrer mardi le ministre du Développement économique, Stefano Patuanelli.



Interrogée jeudi soir sur la possibilité qu'un groupe étranger prenne le contrôle d'Alitalia, la ministre des Transports, Paola De Micheli, a déclaré: "je ne peux pas l'exclure", tout en précisant que si c'était le cas, le groupe ne pouvait "être qu'européen".