Boeing risque une amende pour avoir installé des pièces défectueuses sur plus d'une centaine de 737

Les ennuis se succèdent en cascade pour Boeing. La FAA envisage d'imposer une amende de près de 4 millions de dollars à l'avionneur pour avoir mal supervisé ses fournisseurs et avoir fait certifier des 737 équipés de pièces défectueuses en toute connaissance de cause entre août 2018 et mai 2019. Le défaut concernerait 113 appareils environ et se situe au niveau des rails des becs de bord d'attaque.



Les rails concernés ont été produits en juin 2018 par Kencoa Aerospace, livrés à Spirit AeroSystems puis à Boeing. Ils présentent une faiblesse causée par un phénomène de fragilisation par hydrogène de leur revêtement en cadmium-titane. Le placage des rails avait été sous-traité à Southwest United Industries, qui a signalé à...