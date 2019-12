Un drone Patroller s'écrase près de la base aérienne d'Istres

Un drone "tactique" de 18 mètres d'envergure et de plus d'une tonne s'est écrasé vendredi soir près de la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône), sans faire de victime, pour une raison encore inconnue, a-t-on appris samedi auprès de son constructeur Safran. Le Patroller s'est crashé vendredi à Saint-Mitre-les-Remparts à 15H58 au cours d'un vol de "réception industrielle" mené à partir de la base aérienne 125 d'Istres, explique dans un communiqué le groupe Safran. "Aucune victime n'est à déplorer. La zone où s'est écrasé l'engin a été immédiatement mise en sécurité par les unités spécialisées de la base aérienne", précise-t-il, confirmant une information initiale de La Provence. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de cet incident. L'armée de terre doit recevoir quatorze drones et cinq stations de contrôle à partir de 2020, selon Safran. Les drones tactiques effectuent des missions d'observation et de reconnaissance pour le compte de soldats déployés au sol.