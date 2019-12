Air France-KLM : trafic en hausse de 1,3% en novembre, porté par le long-courrier

Le nombre de passagers transportés en novembre par le groupe Air France-KLM a augmenté de 1,3% par rapport à la même période il y a un an, avec une hausse du trafic long-courrier de 4,8%, selon un communiqué publié lundi. En tout, les trois compagnies du groupe, Air France, KLM et leur low-cost Transavia, ont transporté 7,7 millions de passagers. Sur le court et le moyen-courrier, le trafic du groupe est en hausse de 0,9%, hors Transavia et exprimé en passagers transportés au kilomètre parcouru (PKT), l'indice de référence du secteur du transport aérien. Sur le long-courrier, le trafic est tiré par les régions Amérique du Nord (+5,2% en PKT), Amérique latine (+4,1%), Asie (+4,9%) et Caraïbes-Océan indien (+7,4%). Sur l'Afrique et le Moyen-Orient, il progresse de 2,6%. L'activité de la low-cost Transavia est en baisse de 1,6% avec 900.000 passagers transportés. L'activité cargo est également en recul avec -3,4% en tonne kilomètre transportée (TKT). Dans le détail, Air France a transporté 4,099 millions de passagers en novembre (+1,2%) et KLM 2,745 millions (+2%).