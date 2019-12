Safran présente sa feuille de route pour une aviation décarbonée

Avec 450 chercheurs, Safran Tech est au cœur de la feuille de route technologique de Safran pour viser le « zéro émission » à l'horizon 2050, grâce l'amélioration de la propulsion, l'électrification et le développement des carburants durables. © Safran

Avec 450 chercheurs, Safran Tech est au cœur de la feuille de route technologique de Safran pour viser le « zéro émission » à l'horizon 2050, grâce l'amélioration de la propulsion, l'électrification et le développement des carburants durables. © Safran