La distribution des créneaux d'Aigle Azur à Orly profite à Air France, Air Caraïbes et Corsair

Les liaisons vers l'Algérie resteront l'apanage d'Air France et Air Algérie. La COHOR (association pour la coordination des horaires) a attribué les créneaux disponibles à l'aéroport d'Orly le 5 décembre, à partir des demandes des compagnies pour la saison été. A la suite de la faillite d'Aigle Azur en septembre, le nombre de créneaux disponibles était exceptionnel ; le nombre de demandes l'était tout autant. Le groupe Air France, Air Caraïbes, Corsair et Lufthansa sont les grands bénéficiaires de cette redistribution.



La disparition d'Aigle Azur et la perte de slots par d'autres compagnies avaient créé un pool de 12 335 créneaux à distribuer. L'Etat en a retenu 20% pour les lignes d'aménagement du territoire (qui ont été affectés à dix-sept lignes).



Un peu plus de la moitié des créneaux restants (5 110) a été attribuée aux « nouveaux arrivants ». Parmi eux, HOP! qui lancera deux vols quotidiens sur Francfort et easyJet, qui obtient trois liaisons hebdomadaires. Deux « vrais » nouveaux arrivants sont Lufthansa et Wizz Air qui ont obtenu deux paires de créneaux quotidiens, la première pour Munich, la seconde pour Budapest et Sofia. Wizz Air opère actuellement de Beauvais.



Les 4 758 créneaux distribués aux compagnies opérant déjà sur la plateforme ont été remis à Air Caraïbes, Corsair et Transavia (à raison de deux vols quotidiens chacune), La Compagnie et TAP Air Portugal. Les moyens nécessaires au lancement des liaisons vers New York des deux premières sont donc assurés.



La COHOR indique avoir reçu des demandes pour 232 688 créneaux de la part des compagnies aériennes, soit pratiquement l'équivalent du volume annuel de la plateforme (plafonnée à 250 000 mouvements). Les déceptions sont donc nombreuses. ASL Airlines fait partie des postulantes malheureuses, bien qu'elle ait proposé de reprendre plusieurs liaisons d'Aigle Azur vers l'Algérie, tout comme Volotea et Tassili. Parmi les autres demandes à remarquer se trouvent celle de Ryanair, qui voulait desservir Dublin, et d'Azul, qui souhaitait reprendre la ligne vers Sao Paolo qu'elle desservait avec Aigle Azur avant de la laisser à son sort.