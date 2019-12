LEAP-1A : Lufthansa Technik tient son premier client

La compagnie suédoise Nova Airlines AB (Novair) a signé un contrat de maintenance exclusif et à long terme avec Lufthansa Technik pour l'entretien de ses réacteurs LEAP-1A de CFM International.



Les premiers réacteurs sont attendus par l'atelier moteur de la société allemande de Hambourg d'ici la fin de l'année. Il s'agit du tout premier contrat de maintenance de LEAP-1A pour la filiale MRO du groupe Lufthansa.



« La signature du premier contrat LEAP-1A est une étape importante pour Lufthansa Technik. Je tiens à remercier Novair pour la confiance qu'ils nous ont témoignée et leur volonté de prolonger notre relation de longue date par le support technique de ce nouveau type de moteur » a déclaré dans un communiqué Dietmar Focke, vice-président des services moteurs de Lufthansa Technik.



Novair est un client de Lufthansa Technik depuis 2005, avec un contrat couvrant ses réacteurs V2500 d'IAE (famille A320ceo).



Le nouveau contrat comprend différents services, tels que l'ingénierie, la révision et les essais, des services d'intervention sur site ou sous aile (MES), la réparation de pièces, ainsi que la gestion des garanties. Novair dispose de deux Airbus A321neo équipés de LEAP-A, des appareils en leasing qui lui ont été livrés durant l'été 2017.



Le motoriste franco-américain avait attribué les deux premières licences à des sociétés MRO tierces en 2017, à savoir à Lufthansa Technik et à AFI KLM E&M, leur permettant ainsi de proposer et d'assurer des services d'entretien pour les LEAP-1A (famille A320neo) et LEAP-1B (famille 737 MAX).



La filiale MRO du groupe Lufthansa avait quant à elle intégré le réseau de soutient du LEAP-1A de CFM International via un accord CBSA (CFM Branded Service Agreement) en 2018. Lufthansa Technik a obtenu l'approbation de l'Office fédéral allemand de l'aviation civile (LBA) pour intervenir sur ce type de réacteurs il y a quelques semaines.