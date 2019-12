SAS étudie une commande pour des appareils de 120 à 150 places

SAS n'est pas satisfaite de son bilan annuel. Après avoir essuyé une chute de plus de 60% de ses résultats opérationnel et net, la compagnie scandinave a regretté de n'avoir pu atteindre qu'un seul de ses trois objectifs financiers sur l'année fiscale 2019, ralentie dans la réorganisation de ses activités par la hausse du prix du pétrole, les effets de change négatifs et la grève de ses pilotes en avril. Elle a donc décidé d'adopter de nouvelles mesures pour rendre son modèle plus efficace. L'une d'elles touchera sa flotte : la compagnie a identifié un trou dans la planification de son renouvellement, qui concerne les appareils de 120 à 150 places. Une commande est planifiée à court terme.