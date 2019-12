Grèves du 5 décembre : EasyJet annule 233 vols intérieurs et moyen-courrier

"233 vols ont été annulés, dont 70 touchent le Royaume-Uni", a indiqué dans une déclaration écrite à l'AFP la compagnie, sans préciser la proportion de ses vols touchée. Elle indique seulement qu'elle prévoyait initialement 1.189 vols sur l'ensemble de son réseau, c'est-à-dire en Europe.



EasyJet est la deuxième compagnie dans l'Hexagone après Air France et la France représente son deuxième marché.



Les vols annulés sont ceux qui concernent des aéroports français ou utilisent l'espace aérien français.



La compagnie à bas coûts s'attend "à ce que d'autres vols subissent des retards" et conseille à ses clients de se renseigner. "En raison de l'augmentation des demandes attendues au centre d'appels, nous conseillons aux clients qui voyagent pendant la période de grève de vérifier l'état de leurs vols sur notre page Flight Tracker ou de gérer leurs réservations en consultant notre application mobile et/ou notre site internet



Les clients touchés par les annulations doivent recevoir un SMS ou un courriel.



Sa concurrente Ryanair a également annoncé mercredi, par communiqué, se voir "contrainte d'annuler un certain nombre de vols" jeudi en raison du mouvement de grève en France. Interrogée par l'AFP, la compagnie irlandaise n'a pas souhaité préciser le nombre de vols supprimés.



La compagnie Air France a averti mardi qu'elle allait annuler 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier dans le cadre du mouvement de grève interprofessionnel contre la réforme des retraites, tandis que le long-courrier ne serait pas affecté. La low-cost Transavia, également dans le giron du groupe Air France-KLM, a fait savoir que son programme de vol pour jeudi était maintenu.



Les compagnies aériennes réagissent à la réduction des capacités du trafic aérien français. L'USAC-CGT, deuxième syndicat chez les contrôleurs aériens et premier à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) tous personnels confondus, appelle à faire grève contre la réforme des retraites jusqu'à samedi.



