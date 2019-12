United commande 50 Airbus A321XLR mais repousse ses A350

United Airlines vient de porter un grand coup à Boeing. La compagnie américaine a signé une commande ferme avec Airbus portant sur l'acquisition de 50 A321XLR. Les appareils seront livrés à partir de 2024 et ont vocation à remplacer les 757-200 actuellement en service. Ils seront affectés aux dessertes transatlantiques dès 2025 et permettront à United d'ouvrir de nouvelles liaisons à partir de ses hubs de la côte Est des Etats-Unis, Newark et Washington.



United exploite aujourd'hui 74 Boeing 757, dont 53 dans leur version 200. La compagnie souligne qu'il s'agira d'un remplacement « un pour un » - qui lui permettra de réduire de 30% la consommation de cette partie de la flotte.



Cela fait plusieurs...