Grèves du 5 décembre : Air France annule 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier

Air France va annuler 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier jeudi dans le cadre du mouvement de grève interprofessionnel contre la réforme des retraites, tandis que le long-courrier ne sera pas affecté, a appris mardi l'AFP. "Pour Air France, le 5 décembre, l'ensemble des vols long-courrier, 85% des vols moyen-courrier et près de 70% des vols domestiques seront assurés", a indiqué un porte-parole, en précisant que des retards et des annulations de dernière minute n'étaient "pas à exclure". La compagnie française réagit ainsi à l'annonce par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) que 20% des capacités allaient être supprimées jeudi. L'USAC-CGT, deuxième syndicat chez les contrôleurs aériens et premier à la DGAC tous personnels confondus, appelle à faire grève contre la réforme des retraites jusqu'à samedi. "La DGAC a demandé aux compagnies pour l'instant uniquement pour la journée du 5 décembre de réduire leur programme de vol au départ et à l'arrivée des aéroports suivants: Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux", a détaillé le porte-parole d'Air France. "Pour les jours suivants, le programme de vol sera adapté et publié la veille du départ et les clients seront informés en conséquence", a-t-il ajouté. "Les équipes en aéroports et les services commerciaux d'Air France sont tous mobilisés pour informer les clients et éviter les désagréments que pourrait provoquer ce mouvement", assure le porte-parole d'Air France, qui évoque "des solutions de report et de voyage sans frais" consultables sur airfrance.com. Onze syndicats d'Air France ont invité les salariés à participer jeudi aux manifestations contre la réforme des retraites, dont certains appellent également à la grève. Chez Transavia France, "le programme de vol est maintenu" pour jeudi, a fait savoir un porte-parole. La compagnie à bas coûts du groupe Air France-KLM opère des vols moyen-courrier au départ des aéroports d'Orly, Lyon et Nantes. Sollicitée par l'AFP, la compagnie britannique easyJet, très implantée en France, n'était pas joignable.