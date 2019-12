La piste 3 d'Orly remise en service après quatre mois de travaux de réfection

Le Groupe ADP annonce la réouverture de la piste 3 (désormais 07/25) de l'aéroport d'Orly après 18 semaines de travaux de reconstruction.



La piste 3 de l'aéroport d'Orly, fermée pendant plus de quatre mois pour être déconstruite puis reconstruite, a été remise en service lundi, a annoncé le gestionnaire de l'aéroport Groupe ADP. En 18 semaines de travaux, plus de 6.000 vols ont été modifiés (déplacés ou annulés), précise le groupe dans un communiqué. La piste 3 d'Orly, l'aéroport du sud de Paris, a été construite en 1947 et allongée en 1959 pour atteindre une longueur de 3.320 m. Les deux tiers ouest de la piste ont été déconstruits et reconstruits totalement en raison de désordres structurels, tandis que le tiers a été rechargé en enrobé. Sur le plan environnemental, une usine de recyclage, installée spécifiquement au bord des pistes de l'aéroport, a permis la réutilisation de 200.000 tonnes de matériaux en provenance de l'ancienne piste 3, selon Groupe ADP. Ce recyclage a permis d'éviter la circulation de 13.000 semi-remorques: 6.500 pour l'évacuation vers une décharge et autant pour l'acheminement des matériaux sur le chantier, selon la même source. En raison de la dérive naturelle du nord magnétique, la piste 3 ou piste 08-26 a changé de dénomination pour devenir la piste 07/25. Ces chiffres, que l'on aperçoit fréquemment en bord de piste à l'atterrissage, indiquent l'orientation de cette dernière par rapport au nord magnétique. "Cette modification d'appellation induite par la mise en conformité, n'engendrera aucune modification des trajectoires utilisées car la piste a été reconstruite à son exacte implantation précédente", a expliqué le gestionnaire.