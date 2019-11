La famille Airbus A320 détrône les 737 en tant que nouveau best-seller absolu de l'aviation commerciale

La bascule s'effectue ce trimestre. La famille A320 d'Airbus est en train de franchir une nouvelle étape historique en venant dépasser pour la toute première fois la totalité des ventes du Boeing 737. Les derniers chiffres publiés par les deux grands avionneurs faisaient déjà état d'un différentiel de près d'une soixantaine d'appareils à la fin octobre en faveur de la famille A320/A320neo (15 193 appareils commandés), une tendance qui devrait encore s'affirmer d'ici la fin de l'année.



Ces ventes prennent ainsi en compte les quatre générations successives du 737 depuis sa mise sur le marché en 1965, à savoir les 737-100/200, les 737 EFIS (-300/400/500), les 737NG (-600/700/800/900) et bien sûr la famille 737 MAX (-7/8/9 et -10), y compris ses dérivés militaires apparus à partir du milieu des années 70 avec le T-43A, ainsi que les différentes variantes VVIP.



Évidemment, la crise du 737 MAX aura sans aucun doute précipité les choses durant ces derniers mois et il n'est pas impossible qu'un certain rattrapage des ventes puisse encore intervenir chez Boeing après la remise en service de la quatrième itération de son monocouloir. Quoi qu'il en soit, cela ne gâche en rien le véritable succès du petit Airbus, alors que les perspectives les plus optimistes de l'avionneur européen ne dépassaient pas le millier d'exemplaires lors de la définition initiale de son appareil de 150 sièges en 1981.



Avec la famille A320 et ses multiples développements incrémentaux, Airbus aura tout bonnement réalisé en 30 ans ce que Boeing aura construit en un demi-siècle.



Au regard de ce succès, on comprend évidemment les ambitions stratégiques de la Chine et de la Russie visant à capter une partie de ce segment de marché depuis quelques années, même si beaucoup reste encore à faire pour venir s'imposer face au duopole Airbus-Boeing. Mais ce que l'on doit surtout saisir, c'est la dimension des enjeux qui viendront apparaître dès la fin de la prochaine décennie pour définir les réels successeurs des A320 et 737.