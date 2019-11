Environnement : Etihad et Boeing vont utiliser un 787 comme laboratoire volant

Les initiatives en faveur de la réduction de l'empreinte carbone de l'aviation continuent de se multiplier. A l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, Boeing et Etihad ont conclu un partenariat qui permettra d'utiliser ponctuellement un Dreamliner de la compagnie comme banc d'essai volant pour tester des initiatives et des procédures destinées à réduire la consommation de carburant.



Ce « Greenliner » entrera en service en 2020 et arborera une livrée spéciale, bleue, le distinguant des autres appareils de la flotte. Il sera utilisé normalement sur le réseau d'Etihad mais aura en parallèle cette seconde mission de tester certaines mesures de réduction de l'empreinte environnementale pendant des vols commerciaux. Un premier « eco-flight » vers Bruxelles est prévu durant la semaine de la durabilité d'Abou Dhabi (du 11 au 18 janvier 2020).



Etihad et Boeing invitent toutes les parties à participer, des équipementiers aux régulateurs. Des groupes de travail seront formés, réunissant des représentants des divisions Opérations et Ingénierie des deux sociétés, des pilotes et ingénieurs de Boeing. Ils réfléchiront à l'adoption de nouvelles pratiques opérationnelles ou à des mesures de réduction du poids.



Les essais sur « Greenliner » font partie d'un projet plus vaste de partage de connaissances, d'expérience et de ressources, qui permettront d'améliorer également le Dreamliner lui-même. Des accords commerciaux et techniques (d'une valeur estimée à 215 millions de dollars) s'y ajoutent, notamment sur la maintenance des trains d'atterrissage, des composants de haute valeur du fuselage ou l'optimisation des outils de planification.



Etihad exploite actuellement trente 787-9 et six 787-10. Les Dreamliner représentent désormais le tiers de sa flotte, une proportion qui devrait atteindre 50% en 2023. Depuis leur introduction, Etihad affirme avoir vu une incidence sur sa consommation de carburant et ses émissions. La compagnie est également active dans le domaine de la recherche sur les biocarburants, notamment au travers de son partenariat avec le consortium SBRC (Sustainable Bioenergy Research Consortium) qui cherche à développer la production de biocarburant produit à partir de plantes vivant en eau salée pour une utilisation à l'échelle commerciale. Un premier vol alimenté par ce type de carburant a été réalisé lors de la précédente semaine de la durabilité (vers Amsterdam), déjà en 787.