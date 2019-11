Livraison du premier Global Hawk de l'OTAN

Avec quelques années de retard, le programme AGS (Allied Ground Surveillance) a enfin enregistré une étape importante le 21 novembre dernier, à savoir la réception de son premier drone HALE. Le RQ-4D de Northrop Grumman a en effet rejoint la base aérienne de Sigonella, en Italie, d'où il sera mis en oeuvre pour les futures missions ISR des pays impliqués.



Lancé en 2007, le programme AGS vise à doter 15 pays de l'OTAN (Allemagne, Bulgarie, Danemark, Estonie, Etats-Unis, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) d'une flotte de cinq drones HALE pour accroître les capacités de renseignement. Les appareils doivent être exploités collectivement et tous les pays participants auront accès aux données et seront susceptibles de les exploiter. Les RQ-4D sont dérivés du Global Hawk Block 40 opéré par l'US Air Force.



Le programme affiche un certain retard, le planning prévoyait initialement une mise en service en 2015-2017. La cible a par ailleurs été revue à la baisse, passant de huit à cinq appareils, suite au retrait de plusieurs pays du programme. Les dernières estimations prévoient une première capacité opérationnelle au premier semestre 2020. Les dates de livraisons des quatre autres aéronefs n'ont pas été communiquées.