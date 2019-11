MCO : Les Cougar et Caracal sont verticalisés à leur tour avec CHLEM

La refonte du MCO des flottes françaises se poursuit. Après le « contrat pilote » signé pour les Fennec en début d'année, le contrat RAVEL - pour RAfale VErticaLisé - notifié en mai, voici le contrat CHLEM pour les hélicoptères lourds et de manoeuvre, à savoir les Cougar et les Caracal des armées de terre et de l'air. Celui-ci vient juste d'être notifié à Airbus Helicopters par la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé). L'annonce a été faite lors des 13e Rencontres aviation civile aviation militaire, le 21 novembre, par le colonel Etienne Gourdain, chef du bureau Appui à l'activité au sein de l'état-major de l'armée de l'air.



Le périmètre de ce nouveau contrat porte sur 46 appareils,...