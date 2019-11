Le programme Archange décolle

Le comité ministériel d'investissement qui s'est tenu le 18 novembre a permis de valider le lancement du programme Archange. Celui-ci permettra de renouveler les capacités aéroportées de recueil du renseignement d'origine électromagnétique, afin de retirer du service actif les deux Transall Gabriel actuellement déployés pour ce type de missions. Le montant du programme n'a pas été dévoilé.



La future capacité universelle de guerre électronique (CUGE) sera embarquée sur Falcon 8X, une décision dévoilée en mars 2018. Les triréacteurs de Dassault Aviation seront équipés de capteurs développés par Thales, pour effectuer l'ensemble des missions de détection et d'analyse des signaux de communication et des signaux radar.



Les actuels Transall Gabriel sont mis en oeuvre par l'escadron électronique aéroporté 1/54 « Dunkerque », basé à Évreux, qui fête cette année ses 55 ans. Les C160 ont quant à eux célébré leur 30ème anniversaire au sein de l'escadron. Mis en service en octobre 1989 et déployés dès la première guerre du Golfe en 1990-91, les avions ont été légèrement modifiés par rapport au C160 standard : ils disposent d'une antenne sur le haut du fuselage, de radômes sous le ventre, de pods en bout d'aile et d'une perche de ravitaillement à l'avant.



Selon la Loi de programmation militaire, les deux Transall du « Dunkerque » seront remplacés par trois Falcon 8X à partir de 2025 - livraisons prévues en 2025, 2026 et 2027. L'ultra long courrier de Dassault Aviation a été présenté en mai 2014 lors du salon Ebace. Il a effectué son vol inaugural en 2015 et a obtenu ses certifications EASA et FAA en 2016. Motorisé par trois PW 307D de Pratt & Whitney, il affiche une autonomie de près de 12 000 km et un plafond de 51 000 pieds.