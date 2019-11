L'Embraer 195-E2 entre en service en Europe

A l'occasion de son trentième anniversaire, Binter Canarias s'est offert un cadeau symbolique. Elle a célébré la livraison de son premier Embraer E195-E2 dans les installations de l'avionneur à Sao José dos Campos. Elle devient ainsi la première opératrice de l'appareil en Europe.



Elle s'est engagée sur trois exemplaires fermes et deux options, dans une lettre d'intention signée en juillet 2018 et finalisée en novembre de la même année. Elle avait également déjà annoncé son choix d'une configuration monoclasse de 132 places. Les E195-E2 seront opérés sur le réseau actuel de la compagnie, c'est-à-dire dans les Canaries, vers l'Afrique et vers le Portugal.



Les jets vont permettre à la compagnie de moderniser sa flotte, bien que celle-ci soit déjà jeune avec une moyenne d'âge de cinq ans. Cette grande opératrice d'ATR (dont elle en opère vingt-deux appareils, la plupart dans leur version -600) a décidé de se tourner davantage vers les jets régionaux. Jusqu'à présent, elle avait plutôt pu goûter au CRJ, dont elle a temporairement loués plusieurs modèles à Air Nostrum ou Medavia.



Depuis sa certification par l'ANAC, la FAA et l'EASA en avril dernier, deux E195-E2 ont été livrés. Ils ont tous deux rejoint la flotte d'Azul au Brésil.