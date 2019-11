Un aérostat au-dessus de la Bretagne

Quelques mois après l'expérimentation, la DGA annonce avoir fait voler un aérostat dans le ciel breton, dans le cadre du programme CERBERE - Capacité expérimentale ROEM pour ballons et aérostats légers. Cet essai visait notamment à évaluer la pertinence opérationnelle de déployer une telle capacité pour le recueil du renseignement d'origine électromagnétique en opérations.



La DGA a pour cela déployé un ballon captif dans les environs de Lorient, dans le Morbihan, pendant deux semaines cet été, afin de « prouver la fiabilité » du système et d'évaluer ses performances « en jouant des scénarii représentatifs de la réalité opérationnelle, que le milieu soit maritime ou terrestre ». Les essais ont été conduits en partenariat avec la Marine nationale et l'armée de Terre, mais également avec Ineo Défence et l'ONERA, qui a fourni l'aérostat, par le biais de l'industriel CNIM Air Space.



Parmi les avantages relevés par la DGA, la disparition des contraintes liées au terrain, telles que les arbres ou les bâtiments, mais également un gain en termes de capacités de détection, ainsi qu'une permanence sur zone moins coûteuse en ressources humaines et matérielles.



Les résultats de l'expérimentation doivent permettre de poursuivre les travaux de recherche dans ce domaine et « d'orienter de futurs programmes de renseignement et de guerre électronique ».